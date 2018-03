1918: Nuevo manicomio

El Asilo-Colonia de la Magdalena es un gran paso en la tarea de brindar los necesarios cuidados a los enfermos mentales. Sin embargo, tenemos que hacer algunas observaciones sobre el particular. El nosocomio alberga a 700 enfermos y solo existen tres médicos para atenderlos. Esto no puede continuar, ya que lo aconsejable es que un médico atienda, con esfuerzo, a 100 enfermos y no más. Solo así dicho establecimiento estará a la altura de su misión y podrá responder a sus fines terapéuticos, sociales y humanitarios. La Beneficencia Pública tiene la palabra.

H.L.M.