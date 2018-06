1918: Bandolerismo en Piura

Con profundo disgusto informamos sobre un nuevo atentado criminal cometido por los bandoleros en las inmediaciones de la ciudad de Piura. Por desgracia, hasta este momento la acción de la policía no se ha dejado sentir en la forma que debía, nos dicen que por falta de cabalgaduras para perseguir a los forajidos y otros motivos que, a nuestro juicio, no exculpan a las autoridades, cuya obligación es garantizar la vida y la propiedad de los ciudadanos. Hoy faltan cabalgaduras, ayer personal policial y mañana otro pretexto cualquiera, que no debemos aceptar.



H.L.M.