1918: Tragedia telefónica

Todavía no es verano y gran cantidad de familias se traslada a Chorrillos, Barranco y Miraflores, y ya es casi imposible obtener comunicación con dichos lugares. Las líneas nunca están libres y se ha dado el caso de personas que deseaban comunicarse con Chorrillos, habiendo solicitado ese contacto y no lográndolo, marcharon al indicado balneario, hablaron con la persona requerida, regresaron a Lima y pasados varios minutos recién obtuvieron aviso de la central de que podían hablar con el número solicitado. Esto no es una broma. Esto es serio y gravísimo. H.L.M.