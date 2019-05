1919: 1 de mayo

Desde las primeras horas de hoy Lima ofrecía el aspecto de sufrir un paro general. No funcionó el servicio de tranvías en homenaje a la Fiesta del Trabajo. Ninguna fábrica ni taller abrió sus puertas y los propietarios aceptaron esta situación. Cosa análoga ocurrió con todos los bancos, establecimientos comerciales, etc. En el Callao la paralización fue también total. Hubo actuaciones obreras en el Teatro Municipal y gran cantidad de familias proletarias pasearon por el Parque de la Exposición y el Jardín Zoológico, donde abundaron diversiones populares. No hubo desórdenes.

H.L.M.

