1919: Baños populares

Estamos en pleno verano y hace mucho calor. La gente del pueblo no tiene donde bañarse y por eso acude al río Rímac dando no pocas veces espectáculos que atentan contra el pudor y las buenas costumbres, poniendo también su vida en peligro. Es necesario construir baños públicos como los que existen en muchas ciudades populosas del mundo. Allí podrían asearse las muchísimas personas que no tienen baños en sus domicilios. Esas instalaciones deben ser gratuitas y contribuirían a fomentar hábitos de higiene y también a que la moral sea respetada.

H.L.M.