1919: Nuestros corresponsales

El Comercio sabe perfectamente que a lo largo y ancho de nuestro territorio, desgraciadamente, muchas cosas no marchan bien. Hay autoridades que se convierten en verdaderos sátrapas y oprimen a las poblaciones. Por eso, hemos buscado que nuestros corresponsales tengan la mayor libertad, incluso que no sean del lugar en el cual cumplen sus funciones para que no tengan problemas de carácter familiar o social. Ellos traen a la capital no solo los reclamos, sino también las justas aspiraciones de nuestros compatriotas en los más diversos ámbitos.



H.L.M.

​