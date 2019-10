A nombre de El Comercio, Óscar Miró Quesada ‘Racso’ ha escrito: “Ricardo Palma, no has muerto. Lo mejor de ti mismo, lo más preclaro de tu personalidad de pensador y de peruano, subsiste en tu obra de arte, y es resplandor eterno que ninguna sombra opaca, y que esparcirá su luz de belleza mientras en la tierra haya hombres que sueñen, que mediten y que contemplen con ojos perspicaces la historia de los pueblos. ¡Peruano eminente! Tú solo has hecho más por la patria que diez generaciones y mil filósofos”. H.L.M.