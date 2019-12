Junto con la fundición, una de las más grandes del mundo, la Cerro de Pasco Copper Corporation hará de La Oroya una ciudad modelo. En lugares donde hoy no hay ni una choza se construirán magníficos edificios. No tendrá tierra en las calles, como la tiene Lima, sino pavimento de asfalto que será lavado todos los días. La electricidad pública no colgará de cables, sino que tendrá postes con redes bajo tierra. Habrá edificios nuevos para el municipio, para el cuartel de policía, para la Casa de Correos y Telégrafos, para las escuelas y para un hospital.

H.L.M.