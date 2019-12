La despoblación de Loreto es uno de los problemas más graves que se ha de presentar en todos los ramos de la industria. Varias son las causas que han producido esta despoblación, tan ingratas todas, que no tenemos valor para repetirlas porque oportunamente levantamos nuestra voz, tan alto, que hemos podido ser oídos por todos aquellos que tienen el deber de impedir la ruina de esa región. Nuestros gobiernos no han querido ver claro jamás, pues asunto tan grave no se ha contemplado en ningún momento con todo el interés y las soluciones que merecía.

H.L.M