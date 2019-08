1919: Renuncia líder sindical

El líder sindical Carlos Barba nos envía este comunicado: “El desarrollo del proceso electoral en el cual se ha puesto en evidencia lo fundado de mis apreciaciones respecto a la eficacia de la acción política, como medio de reivindicar los derechos del trabajador, me obliga a retirar mi candidatura a una diputación por Lima, pues no quiero lanzar a mis compañeros a una lucha estéril, toda vez que en absoluto hay el menor asomo de sinceridad y de honradez en el proceso electoral. Lamento que no haya una voz en el Parlamento que proteste contra la tiranía”.

H.L.M.