1919: Rumores golpistas

En los mentideros políticos de Lima se habla de la inminencia de un golpe militar. De no haber sido por la firme actitud del Ejército y la Marina, Lima y Callao hubieran sufrido desmanes todavía mayores. La crispación de las clases asalariadas es muy grande y sus reclamos se comprenden, aunque no se justifica la violencia. El coronel Pedro Pablo Martínez, jefe de la Comandancia de Armas, ha declarado que el Ejército no es capaz de alimentar dicha clase de pretensiones y que ni individual ni colectivamente un militar atentaría contra la Constitución.

H.L.M.