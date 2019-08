1919: Taquigrafía en el Perú

El estudio de la taquigrafía ha adquirido en los tiempos modernos una importancia enorme, no solo dentro de las instituciones de carácter industrial y administrativo, sino particularmente en el campo de los parlamentos de todos los países de Europa y América, a punto tal que hoy es rara la institución particular o pública, o persona de mediana cultura, que no sepa apreciar el valor de este método. En el Perú solo se enseña taquigrafía a los alumnos que siguen la instrucción media comercial en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe.



H.L.M.

