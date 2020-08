En Nueva York es obligatorio que toda la población porte una cartilla contra la gripe. Se dice allí que los síntomas son: fatiga, fiebre, dolor de cabeza, estornudos, malestar general y dolor en las coyunturas. Las precauciones obligatorias son: lavarse las manos constantemente, hacer gargarismos de agua con sal; no usar platos, cucharas y otros objetos que no estén limpios; procurar no comer en restaurantes; ponerse un pañuelo sobre la boca al estornudar; no escupir en el suelo; no arrimar la boca a la bocina del teléfono; evitar corrientes de aire.

H.L.M.