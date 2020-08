Es absolutamente necesario que el Perú cuente con un censo general y por eso es indispensable que en el presupuesto para el año 1921 se considere ese gasto. No se pueden seguir ignorando los más elementales datos de la composición de nuestro país y de su capacidad. Es increíble que no sepamos el número de habitantes del Perú sino hasta 1876 en que se realizó el último censo nacional. No se concibe que no exista un documento fehaciente en el que conste el desarrollo de las fuerzas vivas del país.

H.L.M.