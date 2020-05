Ya no solo son rumores alarmantes que se publican en los diarios más importantes de Londres, París o Nueva York. Todo indica que nos estamos enfrentando ante hechos que no se sabe a dónde nos llevarán. No solo los comunistas y los maximalistas en general almacenan armas, ahora se sabe que grupos de derecha están conformando un gran arsenal en Prusia oriental, donde abundan ametralladoras de diverso calibre e incluso artillería pesada. Por otra parte, varias provincias prusianas se vienen convirtiendo en verdaderas fortalezas que expertos militares consideran inexpugnables. H.L.M.