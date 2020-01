Informan desde Londres que ya se están vendiendo billetes para cuando se establezca el servicio aéreo entre esa ciudad y París. Al momento se han realizado buen número de vuelos de ensayo que pese a su éxito no dejan de remarcar que la travesía aérea del Canal tiene dificultades. Cuando ese servicio pueda mantenerse con regularidad, como ocurrirá muy pronto, solo doce años después de haber visto la luz la aviación, no hay nada que no pueda esperarse de esta ciencia en el futuro. Esta fe en la aviación la comparte el mundo entero.

H.L.M.