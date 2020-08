Hasta ahora el público no se beneficia en lo absoluto con lo realizado por la nueva empresa a cargo de los teléfonos. Cada día son más numerosas las quejas que recibimos respecto de este pésimo servicio y el malestar del público es perfectamente comprensible. El teléfono en la vida moderna responde a necesidades que hacen de él no una comodidad más, sino un instrumento indispensable en el desarrollo de múltiples actividades. Por esta razón, su mal funcionamiento causa serios perjuicios que no es posible silenciar. Insistiremos hasta encontrar solución al problema.

H.L.M.