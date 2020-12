Tomás Alva Edison, el gran mago norteamericano de la ciencia, se encuentra empeñado en el perfeccionamiento del invento más trascendental de su vida. Se trata de un aparato que servirá a los que ya no están en esta vida para comunicarse con el mundo visible. Si la personalidad humana sobrevive, el invento de Edison proporcionará una prueba irrefutable de ello. Edison dice que no conocemos ni la millonésima parte del 1% de ninguna cosa. No sabemos lo que es el agua, la luz, el centro de gravedad, el calor ni la electricidad.

H.L.M.