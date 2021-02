Como en ninguna otra época se vienen registrando en Lima, en casi todos sus barrios, una gran cantidad de robos utilizando los malhechores las más diversas modalidades. Casi no hay día en que las columnas de los periódicos no alberguen la relación de varios hechos de esta naturaleza que, evidentemente, se producen por la falta de policía o porque estos actúan de manera negligente y bochornosa que no se puede permitir. Una vez más requerimos con la mayor firmeza a las autoridades para que pongan fin a este estado de cosas.

H.L.M.