La falta de estampillas viene produciendo una serie de problemas a muchas personas en la ciudad de Piura. La escasez comenzó hace casi dos meses y hoy se vive una situación angustiosa para efectuar el despacho de correspondencia. No es difícil suponer los daños que causa la imposibilidad de franquear oportunamente no solo cartas, sino también paquetes, impresos, etc. En diversas oportunidades esta anomalía se ha presentado en otras partes del país y ahora volvemos a decir que tener un buen stock de estampillas es imprescindible para la tranquilidad pública.

H.L.M.