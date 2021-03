Ya es una noticia recurrente para nosotros el denunciar constantemente el profundo desaseo que existe no solo en la ciudad chalaca sino también en el muelle y dársena. Igualmente los servicios higiénicos son deplorables y no es mejor el estado de las lanchas. Pese a encomiables esfuerzos no se ha logrado erradicar la peste bubónica y las ratas aparecen de un día para otro. Existe una gran cantidad de normas destinadas al saneamiento del Callao, pero lo que hace falta es la presencia de funcionarios y empleados que las hagan cumplir.

H.L.M.