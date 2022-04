Nuestra clase obrera celebra su fiesta clásica el día 1 de mayo. En las pizarras de las estaciones del Ferrocarril Central se han fijado anuncios indicando que ese día no se correrán trenes ni de pasajeros ni de carga. De acuerdo con esta advertencia, no habrá trenes para el Callao. Tampoco funcionarán los tranvías eléctricos dentro de la ciudad, así como los que comunican con los balnearios del sur. No funcionarán fábricas ni talleres, tampoco restaurantes de ninguna clase. Como se sabe, esta fiesta se conmemora universalmente.

H.L.M.