No solo porque los rigores de la estación lo exigen, sino porque en un plan general de higiene pública se debería considerar como una necesidad muy urgente, no podemos comprender por qué hasta ahora no se han establecido baños públicos tal como existen en otras partes. En las ciudades civilizadas hay establecimientos de ese tipo desde muy modestos hasta de gran lujo. Allí las personas pueden tomar un baño, ya sea diario, interdiario o semanal. Esto contribuiría al aseo y a la buena salud de gran cantidad de gente que carece de baños en sus domicilios.

H.L.M.