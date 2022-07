Chile aceptó la propuesta peruana que establece que, en el caso de no realizarse el plebiscito en Tacna y Arica y el Perú y Chile no pudieran ponerse de acuerdo acerca de la soberanía de los territorios disputados por medio de negociaciones directas, los dos países pedirán a Estados Unidos que ejercite sus buenos oficios. Otro de los problemas no resueltos es el de Tarata, que comprende la controversia relativa a la frontera norte de Tacna y Arica. Tanto la delegación nuestra como la chilena se muestran inclinadas a terminar las negociaciones rápidamente.

H.L.M.