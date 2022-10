Hasta el momento nadie alcanza a explicarse las razones por las cuales entre nosotros no se ha establecido una industria pesquera que, además de prestar grandes servicios a la colectividad, significaría para quienes la emprendieran un negocio de vastas y firmes proyecciones. En todos los países, aun en los que no disponen de costas extensas y de mares tranquilos como el nuestro, la pesquería es una industria desarrollada. Sin embargo, aquí no obstante que todo concurriría a favorecerla, no se ha dado paso alguno en este sentido. Urge darlo.

H.L.M.