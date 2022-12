Ayer el cable nos comunicó que el jefe del Estado de Uruguay, Baltasar Brum, se batió en duelo. Brum escribió un artículo en el diario “El Día” que el político Luis Herrera consideró ofensivo y de inmediato le envió sus padrinos para formalizar el duelo. Brum no rehusó el desafío y el lance de honor se produjo sin que los duelistas resultaran heridos. La modernísima legislación uruguaya ha reglamentado la justa caballeresca que en muchos países tiene consecuencias graves. En Uruguay no hay este problema, pues si produce la muerte no existe responsabilidad penal.

H.L.M.