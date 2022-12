La célebre actriz Sarah Bernhardt recibe miles de mensajes provenientes de todo el mundo interesándose por su salud, la cual ha mejorado según declaró su hijo Maurice a la Associated Press. “Creemos que se halla fuera de peligro, dijo, aunque su edad no permite hacer predicciones”. Todavía está muy débil y necesitará un reposo bastante prolongado. Sarah repite una y otra vez: “No puedo descansar; si lo hago, moriría”. Ya no habrá boletines cada hora, sino dos al día. Hacemos votos por su restablecimiento. H.L.M.