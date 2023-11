El humanista italiano Gugliermo Ferrero ha escrito: “En más de una ocasión he repetido, durante estos últimos años, que con la Gran Guerra y la caída de las dinastías más importantes de Europa ha concluido el drama que comenzó con la Revolución Francesa. La historia ha volteado una página y se está escribiendo un nuevo capítulo. Pero la gente, en general, no lo advierte, y se ha quedado con las ideas y con los recuerdos del capítulo anterior y por eso no entiende lo que está ocurriendo ahora y cree que la historia se ha enloquecido”.

H.L.M.