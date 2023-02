En Italia se ha formado una milicia que en este momento cuenta con 200.000 hombres, muchos de ellos exsoldados, y todos reciben formación militar y manejan armamento ligero. Es un ejército paralelo al oficial existente en ese reino. Mussolini ha dicho: “No sueñen nuestros enemigos con reacción de ningún género; no toleraremos resurrecciones rojas ni blancas, ni mascarada alguna. Cumpliremos nuestro ciclo, que tiene su aurora y su zénit, que no ha llegado todavía. Estamos en el crepúsculo matutino. No se hagan ilusiones nuestros enemigos”.

H.L.M.