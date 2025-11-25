En Inglaterra, la estrategia de los equipos en football se está convirtiendo en arte. En los sistemas modernos se está poniendo más atención a las tácticas de defensa que a las de ataque. Los planes de defensa se sujetan hasta ahora a dos escuelas distintas, en ambas se adopta por base la perfecta formación de la línea media. Todos los mánagers de los equipos de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales desarrollan su plan alrededor de dicha línea. Durante el último cuarto de siglo, no ha habido un solo equipo de profesionales que no haya tenido hombres de rara habilidad en su línea intermedia.