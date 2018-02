1918: ¿Dónde está Nicolás II?

No hay certeza sobre el lugar en que se encuentra confinado el ex zar Nicolás II. Dicen que lo acompañan dos altos funcionarios autorizados por el gobierno bolchevique. Serían el conde Federico y el general Voyokoy. Circulan también versiones de una presunta entrevista donde Nicolás dice: “¿Acaso no he llevado siempre vida de prisionero? No es el poder lo que siento haber perdido. Solo quisiera retirarme a Crimea para vivir sosegadamente cultivando un jardín. Desearía poder enviar y recibir cartas sin que estas sean censuradas por los oficiales revolucionarios”.

H.L.M.