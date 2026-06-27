Estudiantes universitarios dialogan con congresistas electos; Estado de emergencia en ocho zonas por El Niño y nuevo ataque a Z Buss

En el Semáforo de este viernes 26 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, estudiantes de la Universidad de Lima participaron en una audiencia con legisladores electos para debatir sobre transparencia, representación y bicameralidad. Segundo, el Gobierno declarará en emergencia ocho regiones ante los riesgos de El Niño costero en el verano 2026-2027. Finalmente, Z Buss suspendió temporalmente sus operaciones tras un nuevo ataque armado en Ancón, que dejó herido al conductor y reavivó la preocupación por la inseguridad.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢INVOLUCRANDO A LOS JÓVENES EN LA POLÍTICA

Estudiantes de la Universidad de Lima participaron en una audiencia organizada por El Comercio e IDEA Internacional para dialogar con senadores y diputados electos del nuevo Congreso. Durante dos jornadas, los jóvenes elaboraron preguntas en talleres y luego las plantearon a los legisladores, el debate se centró en transparencia, representación política y confianza ciudadana. El encuentro buscó acercar a los jóvenes al proceso legislativo y recoger sus principales demandas ante el retorno de la bicameralidad.

🟡EMERGENCIA EN OCHO REGIONES

El Gobierno declarará estado de emergencia en ocho regiones del país antes de la quincena de julio como prevención ante el posible impacto de El Niño costero. La decisión responde a los escenarios de riesgo elaborados por el Cenepred y los reportes del Enfen, que advierten lluvias intensas, inundaciones y desbordes durante el verano 2026-2027. La medida permitirá agilizar acciones de prevención, coordinación y respuesta para reducir los efectos del evento climático en las zonas más vulnerables.

🔴UN NUEVO ATAQUE A Z BUSS

La empresa de transporte interprovincial Z Buss sufrió un nuevo ataque armado cuando dos delincuentes en motocicleta dispararon contra una de sus unidades en la Panamericana Norte, a la altura de Ancón. El atentado, que dejó herido al conductor y generó pánico entre los pasajeros, ocurrió pese a recientes capturas de presuntos extorsionadores vinculados a estos delitos. Tras el ataque, la empresa suspendió temporalmente sus operaciones y exigió mayores acciones de las autoridades para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.