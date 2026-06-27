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Estudiantes universitarios dialogan con congresistas electos; Estado de emergencia en ocho zonas por El Niño y nuevo ataque a Z Buss

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 27 de junio.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    La empresa decidió suspender temporalmente sus servicios de transportes. Foto: captura Exitosa
    La empresa decidió suspender temporalmente sus servicios de transportes. Foto: captura Exitosa

    En el Semáforo de este viernes 26 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, estudiantes de la Universidad de Lima participaron en una audiencia con legisladores electos para debatir sobre transparencia, representación y bicameralidad. Segundo, el Gobierno declarará en emergencia ocho regiones ante los riesgos de El Niño costero en el verano 2026-2027. Finalmente, Z Buss suspendió temporalmente sus operaciones tras un nuevo ataque armado en Ancón, que dejó herido al conductor y reavivó la preocupación por la inseguridad.

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