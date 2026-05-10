Gremios aéreos llevan al PJ reclamo contra tarifa del aeropuerto; recuperan Av. Nicolás Ayllón y Sánchez se contradice sobre crecimiento económico

En el Semáforo de este domingo 10 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los gremios aéreos cuestionan ante el Poder Judicial la tarifa de transferencia del Jorge Chávez por encarecer las conexiones y afectar la competitividad. Segundo, la Municipalidad de Lima recuperó parte de la avenida Nicolás Ayllón para mejorar el tránsito. Finalmente, Roberto Sánchez negó declaraciones previas, mostrando una actitud evasiva frente a un tema clave como el crecimiento económico.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Gremios se unen contra tarifa del aeropuerto

Los gremios aéreos llevan al Poder Judicial su reclamo contra la TUUA de transferencia, señalando que el Jorge Chávez se volvió el aeropuerto más caro de la región para conexiones internacionales. Esta medida busca corregir un costo que ya habría cancelado ocho rutas y afecta la competitividad nacional. Aunque legitima el debate, el camino judicial genera incertidumbre para inversionistas y viajeros, requiriendo prontos acuerdos que equilibren inversión estatal y tarifas razonables.

🟢Recuperando la avenida Nicolás Ayllón

Un total de 48 puertos del litoral peruano permanecen cerrados debido a los oleajes anómalos de moderada a fuerte intensidad que seguirían hasta este lunes 11, según un reporte oficial de Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). La situación afecta a diferentes zonas del país y ha obligado a restringir operaciones marítimas en distintos terminales portuarios y caletas pesqueras. Hay 15 puertos cerrados en el litoral norte, 12 en el litoral central y 21 en el sur.

🔴Amnesia selectiva

El candidato presidencial Roberto Sánchez aseguró en su cuenta de X que no dijo “no queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano” en diálogo con un pódcast y cuestionó lo informado por este Diario. Lamentamos que el postulante de Juntos por el Perú sufra amnesia por conveniencia. Un candidato que niega sus propias palabras no corrige: evade y no se hace responsable. Más que una aclaración, su respuesta revela oportunismo y una alarmante ligereza frente a un tema central para el país como el crecimiento económico.