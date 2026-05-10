El Comercio
·
opinion

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Gremios aéreos llevan al PJ reclamo contra tarifa del aeropuerto; recuperan Av. Nicolás Ayllón y Sánchez se contradice sobre crecimiento económico

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 10 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    LIMA, 28 DE ENERO DEL 2025 Fotos a Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP) en el nuevo aeropuerto
    LIMA, 28 DE ENERO DEL 2025 Fotos a Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP) en el nuevo aeropuerto
    / ANTONIO MELGAREJO

    En el Semáforo de este domingo 10 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los gremios aéreos cuestionan ante el Poder Judicial la tarifa de transferencia del Jorge Chávez por encarecer las conexiones y afectar la competitividad. Segundo, la Municipalidad de Lima recuperó parte de la avenida Nicolás Ayllón para mejorar el tránsito. Finalmente, Roberto Sánchez negó declaraciones previas, mostrando una actitud evasiva frente a un tema clave como el crecimiento económico.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.