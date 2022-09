Martha Hildebrandt: el significado de “*El autoestima”.

Esta locución nominal, compuesta de artículo determinado masculino más sustantivo femenino singular, es incorrecta: lo correcto es la autoestima; *el autoestima se explica por confusión con los casos en que se antepone el artículo masculino a sustantivos femeninos con á- inicial tónica (con tilde o sin ella); pero la a- inicial de autoestima no es tónica. Son correctas, por lo tanto, las locuciones el alma, el área, el arma, etc., e incorrectas las concordancias *la alma, *la área, *la arma (la h inicial muda no cuenta); se dice correctamente el hada, el hacha, el hampa, etc.