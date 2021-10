Esta gráfica frase de la lengua familiar del Perú y otros países americanos no se documenta en el DRAE 2014 ni tampoco en el oficial Diccionario de americanismos (2010). La expresión tiene, al parecer, un origen hípico: indica la diferencia mínima de los contendores en una competencia. Véase este uso de Aldo Mariátegui: “Keiko Fujimori vs. PPK [Pedro Pablo Kuczynski]: ¿por qué no es bueno un final de fotografía entre ambos?” (Radio Capital, Lima 6/6/2016).