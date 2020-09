Este adjetivo, generalmente sustantivado, es un obvio derivado del verbo fumar, en el cual el sufijo -on tiene sentido despectivo. Formas análogas son mirón, llorón, etc. En gran parte de la América hispana –el Perú incluido– fumón, -a se aplica a quien fuma sustancias psicoactivas tales como marihuana, pasta básica de cocaína, etc. Véase este uso de Chema Salcedo en El vuelo de la bala (Lima 1990): “Así conocí a “El Seco”, fumón, pastelero inveterado, experto laqueador de automóviles, ciudadano del Perú” (p. 19).