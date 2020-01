Martha Hildebrandt: el significado de “Jalado, -a”

Según el oficial Diccionario de americanismos (2010) este derivado del dialectal jalar se aplica en nuestra lengua popular a la persona que desciende de asiáticos o que tiene rasgos similares. Ejemplo de un blog limeño: “… me he quedado con la boca abierta del extraño movimiento que han generado estos tres jaladitos integrantes de JYJ [cierto grupo musical] entre las niñas, adolescentes y no tan jóvenes limeñas”. Jalado, -a también significa ‘desaprobado en un examen’ y en masculino se refiere al examen desaprobado.