Martha Hildebrandt: el significado de “Morenaje”

Es un obvio derivado de moreno, voz que tiene los sentidos de “oscuro que tira a negro”, “de color moreno”, “que tiene el pelo negro o castaño” y “[persona] de raza negra” (DRAE 2014). El Léxico oficial no recoge morenaje; tampoco lo hace el académico Diccionario de americanismos (2010). Sí aparece en el Diccionario de peruanismos, con la acepción coloquial de “conjunto de personas de piel negra”; sin embargo, el ejemplo que presenta no se refiere a una colectividad, sino a una entidad individual: “El morenaje no pierde el tiempo…” (APL, 2016).