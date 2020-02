En una entrevista del diario limeño La República (21/12/2014) dice Beto Ortiz: “Si no me gusta lo que hago, no salgo a decir «qué pena, mi vida», pues. Dejo de hacerlo y listo, murió el payaso”. Esta expresión pertenece a nuestro lenguaje informal con el sentido de ‘todo se acabó’ y generalmente va precedida del adverbio ahí: ahí murió el payaso. No se documenta en el Diccionario académico (2014) ni el oficial Diccionario de americanismos (2010).