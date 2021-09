Este plural del poco usado pronombre indefinido quienquiera no aparece en el Diccionario académico vigente (2001), pero será incluido en su próxima edición. Aunque este plural —a imitación de cualesquiera— no hace falta en nuestra lengua culta, un prurito de regularización ha llevado a la Academia a buscar este término. Véase este uso de Carlos Fuentes: “… los extranjeros, quienesquiera que fueran, no eran fáciles de derrotar…” (El espejo enterrado, México 1992, p. 119)