Martha Hildebrandt: el significado de “Reca”.

Parece exclusivo del lenguaje juvenil limeño este sustantivo femenino que se documenta en el ámbito universitario con el sentido de “solicitud de revisión de un examen por disconformidad con la nota” (Diccionario de peruanismos, APL, 2016). Véase un ejemplo de una página de Internet: “Hice una reca y me enviaron un correo que indicaba que estaba justificada, sin embargo, no me subieron el puntaje que necesitaba” (19/7/2019). Evidentemente, reca es acortamiento de recalificación. Aunque tiene menor difusión, se documenta también el homónimo reca con el sentido de ‘recategorización’.