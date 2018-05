Martha Hildebrandt: el significado de “Microbusero, -a”

Este obvio derivado de microbús se documenta en el Perú y en varios otros países de la América hispana, desde Méjico hasta Chile, con los sentidos de “persona que conduce un microbús” y “relativo a los microbuses” (Diccionario de americanismos, ASALE, 2010). El microbús es un “autobús de menor tamaño que el usual” (DRAE 2014), cuya denominación entre nosotros se ha reducido coloquialmente a micro. Véase un ejemplo de microbusero en una entrevista a Abelardo Sánchez León: “A veces me he peleado con los microbuseros, pero ya no. Ahora me duele la cintura” (Caretas, 2/11/2012).