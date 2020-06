Este extranjerismo crudo del inglés se emplea como locución adverbial, con el sentido de ‘en suspenso’ (Diccionario de peruanismos, APL, 2016). La expresión se documenta en el castellano de ambos lados de Atlántico, el Perú incluido. Véase un ejemplo del ex ministro de Educación Idel Vexler, en referencia a la Ley de Modalidades Formativas: “El Congreso hizo bien de dejarla en stand by” (La República, 24/2/2018). A pesar de su uso difundido, se recomienda emplear la construcción castellana en espera; de lo contrario, stand by debe aparecer en letra cursiva, según la Fundación del Español Urgente.