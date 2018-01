Martha Hildebrandt: el significado de “Afanar”

Viene del árabe hispánico faná y este del clásico fanā’ ‘extinción o agotamiento por la pasión’. En la lengua general, afanar tiene el sentido transitivo y coloquial de ‘hurtar, estafar, robar’, y los pronominales de ‘entregarse al trabajo’, ‘hacer diligencias para conseguir algo’ y ‘trabajar corporalmente’. Pero en el castellano coloquial y juvenil del Perú afanar ha tomado el sentido transitivo de “cortejar sentimentalmente un hombre a una mujer” (Diccionario de americanismos, ASALE, 2010). Véase un ejemplo de la revista limeña Caretas: “El que no llora no mama y el que no afana es un gil” (15/4/2004).