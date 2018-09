Martha Hildebrandt: el significado de “Agravado, -a”

En español general, el verbo de origen latino agravar significa “aumentar el peso de algo”, “oprimir con gravámenes o tributos”, “hacer algo más grave o molesto” y “ponderar algo por interés u otro fin particular para que resulte o parezca más grave” (DRAE 2014). A esta última acepción se debe el uso del participio adjetivado agravado, -a, que no figura en el Léxico oficial y que el académico Diccionario de peruanismos (2016) consigna como “hecho con especial desigualdad o ensañamiento”, en referencia a un delito cometido: robo agravado, homicidio agravado, secuestro agravado, etc.