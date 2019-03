Martha Hildebrandt: el significado de “Alunado, -a”

En la lengua general, se califica así a la persona lunática o al animal supuestamente enfermo por haber estado expuesto a la luz de la luna. Pero en la lengua coloquial del Perú, alunado, -a se aplica a la persona “que está de mal humor” y a las hembras “que están en celo” (Diccionario de peruanismos, APL, 2016). Véase un ejemplo de Bayly: “—Usurero, afanador —le dije al boletero, apenas me dio las entradas—. /Te voy a denunciar en televisión. El tipo me miró con expresión alunada, pues al parecer no entendía el español” (Perú 21, 23/11/2015).