Martha Hildebrandt: el significado de “Garcilasista”.

En la lengua general, este adjetivo se aplica a lo perteneciente o relativo al garcilasismo “movimiento poético [...] que toma a Garcilaso de la Vega como emblema” (DRAE 2014). Pero en el Perú garcilasista se aplica al estudioso de la vida y obra del Inca Garcilaso de la Vega, autor de los Comentarios Reales de los Incas. Véase un ejemplo de Aurelio Miró Quesada: “Yo siempre he dicho que, quién sabe, a través de los muros de la vieja casona se fue filtrando en mí el espíritu garcilasista que hasta ahora no me abandona” (El Comercio, 26/9/2018).