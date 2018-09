Martha Hildebrandt: el significado de “Ingrato, -a”

Este adjetivo negativo se forma sobre grato, voz que a su vez viene del latín gratus ‘agradecido’. Ingrato, -a se documenta en el Léxico oficial (2014) con los sentidos de ‘desagradecido’, ‘desapacible’ y ‘que no corresponde al trabajo que cuesta realizar’. Pero según el académico Diccionario de peruanismos (2016) esta voz ha desarrollado un matiz semántico particular: “que no visita ni se comunica con los parientes y amigos”. Véase un ejemplo de Bayly en Los últimos días de La Prensa: “¿Cómo está mi engreído? Eres un ingrato que nunca me vienes a visitar” (Barcelona 1996, p. 62).