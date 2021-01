Este sustantivo viene del latín peritia, voz derivada de la raíz indoeuropea per-, que se presenta en varias palabras españolas: empírico, experiencia, experto, pirata, etc. En la lengua general, pericia significa “sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte” (DRAE 2014). Pero en nuestra lengua culta equivale a peritaje o peritación, es decir, ‘trabajo o estudio que hace un perito’ (íd.). Véase un ejemplo de la revista limeña Caretas: “La no realización de la pericia en su momento obligaba al Ministerio Público a ofrecerla en cualquiera de las tres oportunidades procesales que tuvo” (30/3/2017).