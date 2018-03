Martha Hildebrandt: el significado de “Perulero, -a”

Este obvio derivado de Perú se documenta desde tiempos virreinales con los sentidos de “natural del Perú, país de América”, “perteneciente o relativo al Perú o a los peruleros” e “indiano que regresa del Perú” (DRAE 2014). En el poemario Lima por dentro y fuera de fines del siglo XVIII, Esteban Terralla escribe: “¿No has visto cuando a las ferias / suelen venir peruleros / que en sus pascanas [‘hospedaje’] no hay más / que cascarones de huevos?”. Estos usos no tienen relación etimológica con perulero ‘vasija de barro’, homónimo derivado de perol.